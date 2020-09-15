Психологи выяснили, почему люди боятся человекоподобных роботов

У американских психологов из исследовательского Университета Эмори вызвала сомнение теория, лежащая в основе так называемого эффекта зловещей долины. Это психологический феномен, который наблюдается, когда у человека возникает страх при виде человекоподобного робота.

Разработчики считают, что если робот сделан в виде человека, людям будет проще с ним контактировать. Но если робот полностью начинает копировать действия человека, в нём начинают проступать нечеловеческие черты, поэтому возникает "эффект зловещей долины", который и вызывает страх на подсознательном уровне.

Психологи считают, что "эффект зловещей долины" имеет другую природу.

"Неприятные ощущения рождаются в тот момент, когда человек понимает, что у машины нет настоящего разума. То есть широко раскрученный эффект зловещей долины — это самое обыкновенное разочарование, спровоцированное завышенными ожиданиями", — пояснили специалисты.

Людям свойственно наделять роботов человеческими чертами в первые миллисекунды "общения" с ними. За это отвечает механизм распознавания лиц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Британии за пожилыми людьми будут ухаживать роботы.