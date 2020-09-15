Россия может отправить собственную миссию на Венеру, несмотря на совместный проект с США "Венера-Д". Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов", — сообщил чиновник.