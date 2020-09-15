Земля нагревается интенсивнее, чем когда-либо за последние 10 млн лет

В процессе масштабной реконструкции климата Земли учёные обнаружили, что сейчас планета нагревается быстрее, чем когда-либо за последние 10 млн лет.

По мнению исследователей, в итоге Земля может нагреться до рекордных значений температур, которых не наблюдалось за 34 млн лет.

Специалисты пришли к такому выводу на основании анализа древних отложений возрастом 66 млн лет, которые были подняты со дна.

В этих отложениях содержатся раковины крошечных организмов, которые помогут определить температуру во времена, когда они жили.

Учёным удалось определить, что Земля прошла несколько климатических фаз: тёплую, горячую, холодную и очень холодную. Причём в горячей фазе более 50 млн лет назад средняя температура на планете была на 10 градусов по Цельсию выше, чем сейчас, но процесс нагревания был более медленным.

Последние несколько миллионов лет наша планете пребывает в очень холодной фазе. Если человечество не будет предпринимать никаких мер, то через несколько сотен лет температура на планете достигнет уровня, который был 34 млн лет назад.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к 2080 году изменение климата затронет 80% Мирового океана.