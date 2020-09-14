Специалисты Кардиффского университета (Великобритания) совместно с коллегами из и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. О том, может ли данное открытие указывать на существование жизни на Венере, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.

"Нельзя сказать, что в атмосфере Венеры подходящие для жизни условия, особенно в тех слоях атмосферы, где открыли фосфин.

Но нужно отметить, что ещё до этого сообщения уже высказывались предположения о существовании жизни в каком-либо слое Венеры.

Дело в том, что те облачные слои атмосферы уже не столь враждебны по отношению к жизни, как приповерхностные слои. У поверхности Венеры, как известно, температура порядка 500 градусов Цельсия и давление 100 атмосфер.

Исследователи, кто занимается проблемами жизни на других планетах Солнечной системы, в последнее время всё больше и больше склоняются к тому, что жизнь или следы жизни будут найдены не на Марсе, как до сих пор считалось, а на Венере.

В подтверждение этих идей можно сослаться на российский проект "Венера-Д" с участием американцев, в рамках которого разрабатывают приборы для того, чтобы установить их в верхних слоях атмосферы Венеры", — пояснил эксперт.