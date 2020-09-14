Раскрыт механизм создания долгосрочных воспоминаний

Британские исследователи выяснили, как воспоминания могут быть отчётливыми и долговечными и не путаться между собой.

Учёным удалось раскрыть механизм обучения в мозге, который стабилизирует воспоминания и уменьшает степень их влияния друг на друга.

Когда между нервными клетками образуется связь, то формируется память. Головной мозг посылает, получает от них сигналы и становится сильнее.

В течение длительного времени специалисты связывали процесс с изменениями соединений, которые могут активизировать соседние нервные клетки в гиппокампе.

Гиппокамп играет ключевую роль в формировании памяти. Процесс образования воспоминаний уравновешивается тормозными связями, которые способны ослаблять активность нервных клеток, чтобы мозг мог работать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные объяснили, почему люди забывают.