Специалисты авиакомпании "Аэрофлот" тренируют собак различать COVID-19 по запаху слюны и мокроты заражённых, сообщает телеграм-канал Baza.
В экспериментах участвуют собаки породы шалайка. Также её называют собакой Сулимова — в честь биолога, который вывел эту породу.
"Собаки чувствуют специфические запахи. Поскольку любое заболевание меняет метаболические процессы в организме, то может меняться и запаховый фон. Достоверно такой методики диагностики коронавируса с помощью собак нет, но просто ведутся работы в этом направлении. Направление по использованию собак для диагностики заболеваний существует давно, и сейчас оно динамично развивается, потому что они даже онкологические заболевания могут отличать по запаху", — пояснил преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий.
Также он отметил, что в процессе тренировок используется тот же принцип, что и для поиска взрывчатки.
"С помощью положительного подкрепления и имея в наличии носители. Точно так же, как учат искать наркотики или взрывчатку. То есть делают связь запаха с положительным подкреплением. Сказать технологию, как это непосредственно делают, я не смогу, но принцип обучения собаки по работе с запахами, он всегда один. Берется маркерный запах, который собака должна различать, и выборки среди других запахов, и он связывается с каким-то положительным подкреплением — игрой или лакомством", — рассказал специалист.
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