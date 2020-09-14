Собак научат выявлять авиапассажиров, заражённых COVID-19

Специалисты авиакомпании "Аэрофлот" тренируют собак различать COVID-19 по запаху слюны и мокроты заражённых, сообщает телеграм-канал Baza.

В экспериментах участвуют собаки породы шалайка. Также её называют собакой Сулимова — в честь биолога, который вывел эту породу.

"Собаки чувствуют специфические запахи. Поскольку любое заболевание меняет метаболические процессы в организме, то может меняться и запаховый фон. Достоверно такой методики диагностики коронавируса с помощью собак нет, но просто ведутся работы в этом направлении. Направление по использованию собак для диагностики заболеваний существует давно, и сейчас оно динамично развивается, потому что они даже онкологические заболевания могут отличать по запаху", — пояснил преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий.

Также он отметил, что в процессе тренировок используется тот же принцип, что и для поиска взрывчатки.