Белые акулы утратили статус "высшего морского хищника"

Большие белые акулы утратили статус самых опасных морских хишников. Морские биологи провели исследование, которое показало, что сегодня именно косатки — грозные обитатели подводных глубин.

Специалисты выяснили, что в тех территориях, где присутствуют косатки, очень редко можно встретить белых акул.

"При столкновении с косатками большие белые акулы стремительно покидают свои обитаемые территории и не возвращаются в них как минимум в течение года", — считает исследователи Сальвадор Йоргенсен из научного центра Монтерей-Бэй.

Учёные установили на акулах GPS-датчики, которые собирали данные об их поведении. Кроме того, в процессе исследования они использовали данные наблюдения, проводившихся с 2006 по 2013 годы.

Морской биолог Скот Андерсон утверждает, что каждый год фиксируется до 40 случаев нападения косаток на больших белых акул. До появления косаток, акулы чувствуют себя свободно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Аляске выдра запрыгнула в лодку, чтобы спастись от косатки.