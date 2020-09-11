Есть мнение, что истинная цель пандемии коронавируса — тотальная чипизация через вакцинацию населения. О том, как в России оценивают подобные конспирологические теории, рассказал заместитель председателя Государственной думы, член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Игорь Лебедев.

"Сейчас появилось такое большое количество разного рода размышлений на этой почве, что разобраться где правда, а где ложь до конца не сможет никто и никогда. Кто-то считает, что коронавирус — новый вид химического оружия, кто-то считает, что это диверсия одной страны против другой, кто-то считает, что это сделано перед выборами и так далее.

Что касается конкретно этой версии, то я не вижу в ней логики, потому что люди постоянно сталкиваются с тем, что им делают какие-то уколы и прививки. Если есть необходимость провести чипизацию населения, то для этого необязательно придумывать пандемию. Это можно сделать элементарно с помощью тех прививок, которые делают уже в роддоме.

Почему никто не удивляется, что выпускается новый вид iPhone? Это происходит каждый год. Индустрия развивается. Так и здесь: заболевания тоже мутируют в зависимости от современной реальности. Если раньше все боялись чумы, то сейчас уже никто не помнит, что такое чума, но все боятся коронавируса. Поверьте, через пять лет мы будем относиться к нему так же, как сегодня относимся к насморку.

Лучше заострить внимание на происхождении нового вируса. Неизвестно, не был ли он действительно создан в лаборатории. Вот это важно. Если это будет доказано, то страна, в которой произошла утечка, должна будет понести ответственность.

Чипизация нам не грозит?

Мы с вами живем в XXI веке. Илон Маск уже внедрил чип в мозг животных. Устройство считывает болезнь и помогает лечить. Скоро он это сделает и с людьми.

30 лет назад мы не знали, что такое интернет, а теперь мы не представляем без него свою жизнь. Поверьте, через 15-20 лет вы не будете представлять свою жизнь без вшитого в вас чипа, с которым вы приходите к врачу, и он считывает всю информацию о вашем организме. Мы медленно, но верно превращаемся в биороботов.

Чип поможет хотя бы на раннем этапе выявить заболевание, а в дальнейшем, я уверен, они будут помогать и в лечении", — заключил эксперт.