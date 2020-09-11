Учёные из США разработали колориметрический компактный датчик в виде фрагмента ленты-липучки с размещенными на нём иглами из шёлка.
Стоит отметить, что иглы съедобные, они сделаны из безопасного материала, который можно использовать в качестве пищевого компонента.
Кроме того, шёлк — довольно прочный материал, что позволяет ему проникать в такие продукты, как мясо, фрукты и овощи.
В процессе проверки продуктов датчиком производится вытягивание из них микроиглами жидкости в полость задней части сенсора. Матрица микроустройства наполнена специальными биочернилами двух типов. Одни из них меняют цвет, если в продукте превышен уровень pH, что говорит о непригодности пищи. Другие чернила меняют цвет, если продукция содержит патогенные бактерии.
"Люди выбрасывают так много продуктов, потому что они не уверены в их качестве. Новая технология проверки придаст уверенности конечному пользователю", — пояснил важность изобретения один из его авторов Бенедетто Марелли.
Также он сообщил, что разработчики планируют усовершенствовать датчик: они хотят повысить скорость проверки продуктов и расширить количество тестируемых вредных веществ.
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