Российские разработчики представили новый экзоскелет, которым совсем скоро смогут воспользоваться те, кто занимается физически трудом. Например, рабочие на заводах. Новинка техники, как обещают создатели, будет удобной, простой в применении и довольно недорогой.

"Дочернее предприятие "Ростех — Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы" разработало модульный промышленный экзоскелетный комплекс ProEXO, который будет защищать рабочих при тяжелых физических нагрузках и позволит до двух раз повысить производительность труда. Базовая стоимость комплекса составит 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации "Ростех"

"Экзоскелет может быть как пассивным, защищая опорно-двигательный аппарат от перегрузок, так и активным — оборудованным приводящими элементами (моторами), которые берут большую часть усилий на себя. Экзоскелет помогает выполнить более 11 производственных операций, в том числе погрузочные и разгрузочные работы: с ним 30 килограммов груза будут ощущаться как 15 килограммов", — указано в сообщении.