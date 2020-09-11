Получена ДНК из зуба неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад

На территории современной Польши, в пещере Стайния, учёные обнаружили зуб неандертальца. В образце сохранилась жизнеспособная митохондриальная ДНК.

Неандерталец жил 80 тысяч лет назад. В то время в истории Европы настал переломный момент, тогда был последний ледниковый период. Гоминидам не подходили такие условия жизни. В результате популяция неандертальцев стала уменьшаться. Те, кому удалось выжить, переместились на территорию Азии.

Но многие гоминиды, в частности, представители микокской культуры, приспособились к новым условиям.

Во Франции, Польше и на Кавказе специалисты находили артефакты возрастом 130 тысяч лет. Их использовали для питания и охоты в условиях зимы. Учёные предполагают, что найденные орудия труда неандертальцы использовали для выживания, например, они искали пещеры с более узким входом и устраивали там склад.

Найденный в Стайнии зуб принадлежал взрослой особи. Учёным даже удалось найти родственника. Он мог быть связан с Кавказом или гоминидами, которые жили на территории современных Бельгии или Германии около 120 тысяч лет назад.

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