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Кофеин пробуждает устойчивость к лекарственным препаратам

Учёные из Эдинбургского университета обнаружили, что под воздействием кофеина у грибков возникают эпигенетические изменения, что, в свою очередь, приводит к развитию устойчивости к лекарственным препаратам.

Кофеин пробуждает устойчивость к лекарственным препаратам

Ранее считалось, что устойчивость к лекарствам развивается только после соответствующих изменений в ДНК.

Отличие эпигенетических мутаций от генетических в том, что они меняют не сам генетический код, а упаковку спирали ДНК, вследствие чего происходят изменения в процессе выработки белка, у него появляются новые свойства.

Учёные провели опыт, обработав дрожжи Schizosaccharomyces pombe кофеином.

"Такие резистентные дрожжи содержат мутации в химических метках, которые влияют на пространственную организацию их ДНК. Некоторые гены были упакованы в гетерохроматин, который подавляет активность других генетических последовательностей и вызывает таким образом устойчивость организма к лекарственным препаратам", — пояснили исследователи.

Данное открытие позволит разработать новые способы лечения резистентных инфекций.

 

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