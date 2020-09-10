В Якутии обнаружили новый подвид редкой арктической бабочки

Российские учёные обнаружили в Якутии новый подвид редчайших бабочек вида Аполлон арктический (Parnassius arcticus). Подвид получил название Parnassius arcticus arbugaevi.

Найденные насекомые были намного больше по размеру, кроме того, у них более продолговатые крылья, и в отличие от бабочек вида Parnassius arcticus, на них нет тёмных пятен. Специалисты поняли, что перед ними ранее неизвестные науке чешуекрылые.

Они обитают на каменистых склонах на высоте 1400 метров, где небольшое количество растительности.

Ранее "Правда.Ру" писала, что алтайские учёные совместно с азербайджанскими коллегами описали новый вид древоточцев (Cossidae). Это семейство бабочек, которые являются вредителями сельского хозяйства.