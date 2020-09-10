Специалисты французской компании L'Atelier, которые занимаются составлением прогнозов на будущее, считают, что в 2030 году важную роль будет играть такая технология, как нейроинтерфейс. Данное устройство может улавливать сигналы, которые поступают из головного мозга и использовать их для управления устройствами, находящимися за пределами человеческого организма.
Об особенностях новой технологии, а также о её отличиях от чипирования, рассказал член правления РОЦИТ, руководитель центра "Безопасный интернет" Марк Твердынин.
"Чипирование — это помещение микросхемы (неважно в каком она виде реализована) внутрь организма человека. Если она изнутри начинает воздействовать на организм, либо собирая информацию, либо, наоборот, распространяя информацию (всё это условно), то теоретически можно предположить, что человеком можно управлять при помощи этого чипа.
Что касается технологии нейроинтерфейса, то она заключается в следующем. В пассивном режиме, то, что излучает человек, распознаётся и используется для управления какими-то процессами. Вот принципиальное отличие. Эта технология не воздействует на человека, а, наоборот, получая некие сигналы, их расшифровывает и использует.
Чипирование предполагает то, что человек не может контролировать внедрённое в него устройство, он не сможет понимать, как и в какой момент оно будет воздействовать", — пояснил эксперт.
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