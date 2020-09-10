Нейроинтерфейсы и чипы: в чём разница?

Специалисты французской компании L'Atelier, которые занимаются составлением прогнозов на будущее, считают, что в 2030 году важную роль будет играть такая технология, как нейроинтерфейс. Данное устройство может улавливать сигналы, которые поступают из головного мозга и использовать их для управления устройствами, находящимися за пределами человеческого организма.

Об особенностях новой технологии, а также о её отличиях от чипирования, рассказал член правления РОЦИТ, руководитель центра "Безопасный интернет" Марк Твердынин.