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Могут ли роботы ухаживать за пожилыми людьми?

Наука

В Великобритании за пожилыми людьми в домах престарелых будут ухаживать роботы. О том, какие именно функции можно им делегировать, рассказал врач-гериатр и геронтолог Валерий Михайлович Новосёлов.

Могут ли роботы ухаживать за пожилыми людьми?

"В современном мире сегодня наблюдаются две глобальные тенденции — постарение население и цифровизация. Ясно, что в какой-то степени они должны в какой-то точке сойтись. Наверное, роботизация как явление, также связанное с цифрой, будет иметь место.

Мир стареет. Я не знаю, сколько домов престарелых в Великобритании, но мне известна данная статистика по США. Там 16 тысяч таких учреждений закрытого типа. Но они не все в последние годы заняты на 100%. Предполагается, чем больше будет пожилых, тем больше будет загрузка таких учреждений, но на самом деле нет, около 20% мест там свободно.

Но одновременно растёт количество тяжёлых больных, в частности людей с болезнью Альцгеймера. Это люди с терминальной стадией своей жизни.

Общение робота с таким человеком требует довольно много навыков, которыми, наверное, на сегодня искусственный интеллект ещё не обладает. В частности, таким больным требуется уход за пролежнями. Надо, чтобы больной был обработан, перевёрнут своевременно. Каким образом это будет делать робот, который не обладает мелкой моторикой?

В старости человеку нужно общение с людьми. Именно общение с людьми позволит провести свои дни достойно, поддержать качество своей жизни, а качество жизни связано во многих случаях связано с ментальным здоровьем, с состоянием интеллекта и памяти.

Я считают, что робот сможет доставлять больному питание, выдавать таблетки, дозировать лекарства и следить за тем, чтобы пациент их принял", — пояснил эксперт.

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