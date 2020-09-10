Никита Высоцкий оценил перспективы голографического кино

Японские инженеры создали голографический фильм. О том, перспективна ли данная технология, рассказал советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, директор музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий.

"Мне кажется, что это дело отдалённого будущего. Просто это не очень нужно. Так же, как и 3D, на мой взгляд, в кино эта технология ничего не добавляет. Что касается возможности добавления каких-то дополнительных функций — например, зайти за спину главного героя, то для этого уже созданы соответствующие технологии, например, круговая съёмка, когда можно поворачивать изображение, видеть его сзади и спереди. Но никаких серьёзных новшеств, мне кажется, это кино не добавит. Во всяком случае, в ближайшее время это вряд ли приживётся", — заключил Высоцкий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские кинотеатры начнут показывать фильмы в формате 4DX.