В Италии обнаружили древнейшую одомашненную собаку

В южной части Италии в пещерах Пагличчи и Романелли археологи обнаружили останки собак возрастом около 14-20 тыс. лет назад. Учёные провели молекулярный анализ костей и выяснили, что останки больше похожи на скелет волков — они больще по размеру, и у них более мощные челюсти.

Учёные пришли к выводу, что именно в этот период люди начали одомашнивать собак.

"Процесс изменения скелета связан с тем, что люди пытались ускорить переход от волка к собаке. Более агрессивных особей они убивали, чтобы из поколение в поколение передавались только гены спокойствия", — пояснил один из авторов исследования, доктор Франческо Бошин.

Учёные намерены продолжить исследование, чтобы получить больше информации о раннем сосуществовании человека и его лучшего друга.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в зоне вечной мерзлоты нашли щенка возрастом 18 тыс. лет.

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