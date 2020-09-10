Нагретый мёд может стать канцерогеном

Известно, что мёд — уникальный продукты, обладающий огромным количеством полезных свойств. Мёд очень эффективен как при употреблении внутрь, так и при наружном использовании.

Но если мёд приготовлен неправильно, то он может быть опасным для организма. Дело в том, что в мёде содержится оксиметилфурфурол — канцерогенное вещество. При нагревании мёда до 60 градусов и выше его концентрация увеличивается.

Специалисты из Германии установили, что скопление данного вещества в больших количествах может нарушить работу всех систем организма и повысить риск развития онкологических заболеваний.

Мёд, который хранится в нормальных условиях, содержит в среднем около 1-2 мг оксиметилфурфурола, что является нормой по Европейским стандартам. Также нельзя долго хранить мёд в тёплых помещениях, так как это также повышает концентрацию данного канцерогена в продукте.