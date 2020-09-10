Учёные провели компьютерную томографию тазовой структуры рыб из семейства балиторовых и пришли к выводу, что многие из них способны перемещаться по суше. Ранее такую способность замечали только у пещерных рыб-ангелов.
Специалисты предполагают, что позвоночник этих рыб также связан с тазовым плавником. Такая характеристика является уникальной.
Полученные в результате исследования данные помогут учёным сделать определённые выводы об эволюции, а именно о происхождении наземных позвоночных.
"Ранее одной из самых удивительных считалась пещерная рыба-ангел. Но теперь выяснилось, что в семействе балиторовых есть большое количестве рыб, обладающих аналогичной особенностью. Но у пещерных рыб-ангелов на плавниках есть крючки, с помощью которых они могут карабкаться вверх по каменистым склонам ручьёв", — пояснил автор исследования Закари Рэндалл.
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