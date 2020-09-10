Обнаружены рыбы, способные перемещаться по суше

Учёные провели компьютерную томографию тазовой структуры рыб из семейства балиторовых и пришли к выводу, что многие из них способны перемещаться по суше. Ранее такую способность замечали только у пещерных рыб-ангелов.

Специалисты предполагают, что позвоночник этих рыб также связан с тазовым плавником. Такая характеристика является уникальной.

Полученные в результате исследования данные помогут учёным сделать определённые выводы об эволюции, а именно о происхождении наземных позвоночных.