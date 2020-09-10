Учёные выявили связь между голоданием и продолжительностью жизни

Учёные Научно-исследовательского института Скриппса доказали, что голодание эффективно при похудении. Но оказывается, отказа от пищи помогает не только сбросить лишние килограммы, но и продлить жизни. Дело в том, что при соблюдении строгой диеты снижается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и даже деменции.

Специалисты провели эксперимент на грызунах. Мышей поделили на две группы. Первой группе грызунов давали корм с ограниченным количеством калорий и содержали их при комнатной температуре. Вторая группа содержалась в более тёплых условиях — при температуре 30 градусов по Цельсию. В такой среде у грызунов возникает состояние термонейтральности, когда им сложно снизить температуру собственного тела.

Затем учёные замерили уровень и провели поиск метаболических веществ. Оказалось, что их содержание в организме животного зависело от количества питательных в корме и температуры тела.

Если мыши если меньше пищи, то у них снижается температура тела, что позволяет говорить о возможности увеличении продолжительности жизни.

По мнению учёных, голодание можно заменить на специальные препараты, которые могут имитировать снижение температуры и способствовать увеличению продолжительности жизни.

Медики напоминают, что чрезмерное голодание может стать причиной развития осложнений. Для организма это серьёзный стресс, поэтому график разгрузочных дней лучше всего составлять с врачом-диетологом.