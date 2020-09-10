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Реклама из космоса с доставкой на ночное небо - российское ноу-хау

Наука » Технологии

В стратосфере Земли успешно прошли испытания блока лазеров для космических аппаратов.

Реклама из космоса с доставкой на ночное небо - российское ноу-хау

"Во время испытаний блок лазеров был запущен на высоту около 30 км в стратосферу для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближённых к космическим", — сообщает ТАСС.

"Созданная российскими специалистами система из группы микроспутников, оснащенных лазерами, предназначена для проецирования изображений в ночном небе. С её помощью можно создавать практически любые картинки и показывать рекламу из космоса", — рассказывают разработчики устройства, компания Avant Space.

Изобретение российских специалистов оценили акулы рекламного бизнеса

"Пролетающий над всеми крупными мегаполисами планеты "космический баннер", по расчётам разработчиков, увидят более чем 1 млрд человек", — Forbes.

"Космический баннер будет летать над мегаполисами планеты, а обойдётся такая реклама, в пересчёте на 1000 человек, дешевле, чем ТВ или билборды", — The Wall Street Journal.

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