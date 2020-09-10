В стратосфере Земли успешно прошли испытания блока лазеров для космических аппаратов.

"Во время испытаний блок лазеров был запущен на высоту около 30 км в стратосферу для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближённых к космическим", — сообщает ТАСС.

"Созданная российскими специалистами система из группы микроспутников, оснащенных лазерами, предназначена для проецирования изображений в ночном небе. С её помощью можно создавать практически любые картинки и показывать рекламу из космоса", — рассказывают разработчики устройства, компания Avant Space.