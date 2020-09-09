Футурологи рассказали, как технологии изменят человека к 2030 году

Специалисты компании L'Atelier (Франция), которая занимается построением прогнозов на будущее, рассказали о технологиях, которые помогут "усовершенствовать" человека уже к 2030 году.

Аналитики считают, что важную роль будет играть такая технология, как нейроинтерфейс. Данное устройство может улавливать поступающие из головного мозга сигналы и использовать их для управления устройствами, которые находятся вне организма человека.

По прогнозам учёных, устройства, посылающие в мозг сигналы, призваны улучшить хроническое состояние организма. Кроме того, в будущем удастся усовершенствовать протезы, слуховые аппараты и другие устройства, которые люди используют для того, чтобы компенсировать физические проблемы.

Сообщается, что слуховые имплантаты будущего смогут не только улучшить слух человека, но и переводить воспринимаемую речь на другие языки.

Также в отчёте аналитиков говорится о технологии оцифровки памяти, которая сможет записывать и сохранять моменты жизни человека. Появятся и технологии, позволяющие замедлить процесс старения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что разработан робот-хирург для имплантации чипа Neuralink.

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