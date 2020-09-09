В пещере на Мадагаскаре обнаружили изображения вымерших животных

В процессе изучения древних наскальных рисунков на стенах пещеры Андриамамело на Мадагаскаре археологи обнаружили изображения людей, животных и сцен охоты.

Среди нарисованных зверей они идентифицировали несколько животных, которые и в настоящее время обитают на Мадагаскаре, а также трёх вымерших представителей фауны — слона-птицу, черепаху и гигантского ленивого лемура.

Возраст рисунков составляет около 2000 лет.

Стоит напомнить, что ленивые лемуры — это группа вымерших гигантских лемуров, включающая четыре рода. У этих животных форма тела прекрасно подходила для того, чтобы они могли обитать на деревьях.

Учёные считают, что ленивые лемуры вымерли, так как на них велась активная охота. Кроме того, под сельскохозяйственные нужны вырубались леса, в которых обитали эти животные. Также у лемуров была довольно низкая интенсивность размножения.

Ранее учёные обнаружили в Индонезии наскальные рисунки, сделанные 44 тыс. лет назад.