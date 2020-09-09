Орнитологи, изучавшие птиц в перуанских Андах, обнаружили, что крошечные колибри способны понижать температуру своего тела до 3,3° C.
Колибри относится к числу мелких особей, которые могут входить в состояние оцепенения, при котором у них замедляется процесс метаболизма, и снижается температура тела для экономии энергии.
Это состояние длится недолго: после ночи, проведённой в оцепенении, температура тела птицы снова повышается до 40° С.
Состояние оцепенения играет важную роль для колибри, так как иначе им бы пришлось сжигать слишком много энергии, чтобы поддерживать температуру тела около 40° C в холодные ночи.
"К концу дня они не могут накопить достаточно жира, чтобы обеспечить подпитку, которая позволит им продержаться всю ночь", — пояснил соавтор исследования, профессор Эндрю Маккечни.
Ранее орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц "канал связи".
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?