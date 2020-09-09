Компания Илона Маска разработала робота, а Woke Studio создала для него дизайн.
На данный момент робот-хирург умеет выполнять только одну операцию — имплантировать в мозг человека чип Neuralink.
По словам разработчиков, дизайну робота было уделено особое внимание, чтобы робот не пугал пациентов своим внешним видом.
Аппарат выполнен в белых тонах, а его подвижные части окрашены в чёрный цвет.
Манипулятор робота способен двигаться по пяти осям одновременно. Он вводит иглу для имплантации чипа, который призван улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями и помочь им адаптироваться к окружающей среде.
Процесс имплантации будет заниматься несколько часов.
Высота робота составляет два метра. Внутри него находится мощный компьютер, который осуществляет управление аппаратом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Илон Маск планирует чипировать людей в 2020 году.
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