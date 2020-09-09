Разработан робот-хирург для имплантации чипа Neuralink

Компания Илона Маска разработала робота, а Woke Studio создала для него дизайн.

На данный момент робот-хирург умеет выполнять только одну операцию — имплантировать в мозг человека чип Neuralink.

По словам разработчиков, дизайну робота было уделено особое внимание, чтобы робот не пугал пациентов своим внешним видом.

Аппарат выполнен в белых тонах, а его подвижные части окрашены в чёрный цвет.

Манипулятор робота способен двигаться по пяти осям одновременно. Он вводит иглу для имплантации чипа, который призван улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями и помочь им адаптироваться к окружающей среде.

Процесс имплантации будет заниматься несколько часов.

Высота робота составляет два метра. Внутри него находится мощный компьютер, который осуществляет управление аппаратом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Илон Маск планирует чипировать людей в 2020 году.