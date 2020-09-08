В Италии нашли молочный зуб возрастом 48 тысяч лет

На холмах Беричи в Венето (Италия) найден молочный зуб, возраст которого составляет 48 тысяч лет, сообщает oane.ws.

Данная находка указывает на одного из последних неандертальцев в Италии. По словам специалистов, клык мог принадлежать мальчику или девочке 11-12 лет. Генетический анализ доказал тесную связь ребёнка с другими группами Homo neanderthalensis, жившими в Бельгии. Учёные планируют изучить место находки, так как это поможет выяснить причины исчезновения подвида человека разумного на европейском уровне.

"Эта работа является результатом синергии различных дисциплин и специализаций. Доисторическая полевая археология с применением высоких технологий позволила нам найти зуб, а затем мы применили виртуальные подходы к морфологическому и радиометрическому анализу, генетике, тафономии. Данная находка имеет фундаментальное значение", — отметил исследователь Маттео Романдини из Болонского университета.

По мнению учёных, производство инструментов в этом районе показывает, что обитавшие здесь неандертальцы обладали адаптационными способностями и использовали доступное сырье.

Исследование места, где был найден зуб, будет продолжено.