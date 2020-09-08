В "Роскосмосе" предложили сжигать мусор плазмотронами. О том, является ли данная технология перспективной, рассказала заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Харламова.

"С моей точки зрения, это всё равно, что стрелять из пушки по воробьям. Стоимость такой утилизации мусора будет колоссальной.

Другое дело, что такие устройства как плазматроны и другие приспособления для плазменной переработки используются для утилизации опасных отходов, это делается во всем мире.

Что касается использования такой плазменной обработки для коммунальных отходов, то можно предположить, что это будет очень дорого.

Это моя точка зрения, хотя это нужно всё просчитывать, даже если это будет какая-то мобильная установка. Но я с трудом представлю, что такая может быть. Но в любом случае такая температура получается не сама по себе, для этого нужно сжигать определённое плазматронное топливо, поэтому затраты на получение этой температуры будут очень высокими", — пояснила эксперт.