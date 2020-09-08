В Альпах обнаружили мумию козы: животное погибло 400 лет назад

Лыжник Герман Оберлехнер обнаружил в Альпах мумифицированные останки животного. Находка заинтересовала учёных.

Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат серне, одной из разновидностей коз. Животное погибло около 400 лет назад.

Учёные планируют использовать ДНК древней серны, чтобы сохранить её в лабораторных исследованиях для дальнейших исследований. Если опыт окажется успешным, то специалисты смогут сохранить и ДНК древнего человека.

"Цель науки заключается в грамотном использовании данных для обработки всемирно действующего протокола сохранения ледяных мумий", — заявил Альберт Зинк.

Специалистам пришлось приложить много усилий, чтобы спустить мумию козы с гор.

Тело серны находилось под ледником. Недавно лёд отступил, и оно обнажилось. Для спуска козы были задействованы силы Альпийского армейского корпуса и горной пехоты армии Италии.