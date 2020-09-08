Австрийские учёные предложили делать искусственную кожу из грибов

Учёные Митчел Джонс и Александр Бисмарк из Университета Вены предложили изготавливать кожу из обычных грибов.

По словам специалистов, процесс производства начинается с выращивания грибов. Для этого подойдут отходы лесной промышленности. Полученная биомасса подвергается физической и химической обработке.

"В результате материал из грибной биомассы становится схожим с настоящей кожей, обладает сравнимыми свойствами и и осязательными признаками", — сообщил Александр Бисмарк.

Исследователи утверждают, что у него имеются все свойства и признаки кожи. кроме того, материал изготовлен из биоразлагаемого хитина, который служит стабилизатором.

В перспективе данная разработка может быть востребована у экологически ориентированных предприятий, частных лиц и вегетарианцев.

Ранее учёные разработали и презентовали новую разработку — "электронную кожу". Она способна проводить анализ химического состава человеческого пота на молекулярном уровне.