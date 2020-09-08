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В Whatsapp распространяют сообщение, которое взламывает мессенджер

Наука » Технологии

В интернете обнаружили набор символов, который способен вывести из строя приложение WhatsApp на смартфонах с iOS и Android.

В Whatsapp распространяют сообщение, которое взламывает мессенджер

Опасное сообщение представляет собой набор бессистемно набранных символов, но это сочетание букв, цифр и знаков ломает мессенджер.

Стоит отметить, что способов защиты от этой проблемы пока нет — можно только ограничить входящие сообщения от незнакомых контактов.

Если пользователь получил данное сообщение, то он уже никак не сможет обезопасить мессенджер от "тестовой бомбы".

Опасность заключается в потере всех данных из WhatsApp. Для восстановления работа приложения его нужно переустановить. Но если на смартфоне не предусмотрено резервное копирование, то все файлы будут утеряны.

В офисе Facebook пока никак не прокомментировали проблему.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что WhatsApp научился выявлять фальшивые новости.

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