В интернете обнаружили набор символов, который способен вывести из строя приложение WhatsApp на смартфонах с iOS и Android.
Опасное сообщение представляет собой набор бессистемно набранных символов, но это сочетание букв, цифр и знаков ломает мессенджер.
Стоит отметить, что способов защиты от этой проблемы пока нет — можно только ограничить входящие сообщения от незнакомых контактов.
Если пользователь получил данное сообщение, то он уже никак не сможет обезопасить мессенджер от "тестовой бомбы".
Опасность заключается в потере всех данных из WhatsApp. Для восстановления работа приложения его нужно переустановить. Но если на смартфоне не предусмотрено резервное копирование, то все файлы будут утеряны.
В офисе Facebook пока никак не прокомментировали проблему.
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