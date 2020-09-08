Астрофизики придумали, как превратить чёрную дыру в стабильный портал

Астрофизики Хуан Малдасена и Алексей Милехин из Принстона нашли решение, которое позволит создать из чёрной дыры портал. Они считают, что нужно создать в космосе стабильный тоннель, который будет достаточно большим, там даже сможет поместиться полноценный космический корабль.

Ранее червоточины являлись либо слишком маленькими, либо слишком ненадёжными.

Учёные убеждены, что в такой червоточине можно будет путешествовать как во времени, так и в пространстве.

Пока содержание чёрных дыр остается для человечества чем-то неизвестным, поэтому её поверхность называют "горизонт событий". Для того, чтобы до него добраться, потребуется антигравитация, выступающая отталкивающей силой. Этим свойством должно обладать вещество, известное как экзотическая материя.

Специалисты считают, что её можно получить от частичек, известных как безмассовые фермионы. Они не имеют веса и благодаря этому могут перемещаться со скоростью света. По словам учёных, существует пять измерений, через одно из них и ведёт кротовая нора.