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Хочешь разрабатывать ПО для iPhone - стань китайцем или американцем

Наука » Технологии

Компания Apple нарушает права российских разработчиков программного обеспечения для мобильных устройств. Наши компании вынуждены покупать для себя аккаунты на чёрном рынке, чтобы разместить свои продукты в App Store.

Хочешь разрабатывать ПО для iPhone - стань китайцем или американцем

Антон Горелкин, член думского комитета по информполитике направил запрос в Федеральную антимонопольную службу с требованием разобраться в "притеснении российских разработчиков".

По словам Горелкина, он получил много жалоб от компаний, занимающихся разработкой ПО:

"Apple устанавливает жесткие ограничения для вхождения в сервис App Store для российских разработчиков. В результате чего им приходится покупать на черном рынке за $300-500 аккаунты, зарегистрированные в Китае и США и Китае".

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Чтобы подтвердить личность продавца ПО перед оплатой аккаунта в App Store, Apple запрашивает у банка платежный адрес. Формат данных, которые предоставляют российские банки, не соответствует требованиям корпорации. Apple требует оплату за аккаунт только по карте, причем только на физическое лицо.

"Разработчики США и Китая используют другой алгоритм — они проходят процедуру идентификации личности через платежные системы. Для российских компаний такая процедура недоступна. Это прямое свидетельство дискриминационной политики Aplle по признаку гражданства разработчиков. Кстати, она действует не только в отношении России, но и ещё для ряда стран", — считает Горелкин.

ФАС подтвердила, что получила запрос и проведут работу.

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