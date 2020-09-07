Японские инженеры создали первый в мире голографический фильм

Специалисты считают, что эпоха голографического кино уже приближается.

Изображение, транслируемое в их небольшом видеоролике, выглядело одинаково, независимо от того, с какой стороны на него смотрели. Для достижения такого эффекта специалисты использовали наноматериалы.

Специалисты изготовили очень тонкий плёночный материал, чтобы обеспечить нужное управление светом. Им удалось это сделать именно за счёт формы и особого расположения миниатюрных узоров на плёнке, а не за счёт химического состава вещества, из которого изготовлена плёнка.

Такие голографические проекции ранее существовали только в научной фантастике.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великобритании открылись кинотеатры, в которых зрители могут смотреть фильмы в формате 4DX и ощущать холод, ветер, брызги воды, запахи и даже эффекты движения.