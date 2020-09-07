Археологи обнаружили в Карелии следы поселений каменного века

Российские археологи обнаружили на территории Карелии следы древних поселений эпохи мезолита. Открытие было сделано в ходе раскопок в окрестностях реки Ууксунйоки.

Площадь раскопок составляла 2200 квадратных метров. Археологи нашли более 6 тысяч артефактов, среди которых мотыги, ножи, скребки и другие инструменты, сделанные из природных материалов.

Учёные считают, что исследование находок позволит узнать новые факты о повседневной жизни обитателей Приладожья в эпоху мезолита, раскрыть особенности культурного развития региона и выяснить, когда именно он был заселён.