Российские археологи обнаружили на территории Карелии следы древних поселений эпохи мезолита. Открытие было сделано в ходе раскопок в окрестностях реки Ууксунйоки.
Площадь раскопок составляла 2200 квадратных метров. Археологи нашли более 6 тысяч артефактов, среди которых мотыги, ножи, скребки и другие инструменты, сделанные из природных материалов.
Учёные считают, что исследование находок позволит узнать новые факты о повседневной жизни обитателей Приладожья в эпоху мезолита, раскрыть особенности культурного развития региона и выяснить, когда именно он был заселён.
"Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить ее структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения. Такая находка крайне важна для Северо-Восточного Приладожья — региона, который мало изучен в археологическом отношении", — отметил научный сотрудник ИА РАН Дмитрий Ожерельев.
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