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Эксперт раскрыл роль света в передаче информации

Наука » Технологии

В США разработали технологию создания цветных изображений с помощью белого света. Специалистам уже удалось создать копию картины "Девушка с жемчужной серёжкой" нидерландского художника Яна Вермеера. О том, в чём заключается практическое значение данной разработки, рассказал ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Васильев.

Эксперт раскрыл роль света в передаче информации

"Это просто применение, потому что этими эффектами по включению титана и наночастиц занимаются многие исследователи, в том числе и российские.

Для передачи информации по включению различных нанообъектов, неважно, с изменением или с сохранением поляризации, работают многие специалисты, и результаты могут быть разными.

В данном случае речь идёт о повышении объёма плотности передаваемой информации в многоспектральном диапазоне..

Свет — это не только техническое восприятие, но и философское. Свет — это жизнь, фотоны — это жизнь.

Если мы от этого будем отталкиваться, то это различные объекты, которые могут быть помечены, которыми можно будет управлять в различных технических системах. Свет — это тоже передача информации, 83% информации человек воспринимает зрительно.

Информация, жизнь — это все применение света, фотонов. Это в широком спектре", — пояснил эксперт.

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