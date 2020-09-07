Загрязнение воздуха сделало запах цветов неприятным для насекомых

Немецкие учёные пришли к выводу, что из-за загрязнения озоном запах цветов стал неприятным для многих насекомых.

Орнитологи изучили поведение бабочек вида табачных бражников, которые ориентируются на цвет и запах цветов. Оказалось, что из-за озона любимые ими цветы неприятно пахнут.

Для проведения исследования специалисты использовали озон в концентрации, которая бывает в жаркую погоду. Сначала бабочки отказывались питаться нектаром цветов при высокой концентрации озона.

Потом учёные дали бабочкам время, чтобы они могли привыкнуть к новому запаху. Далее бабочек заставили следовать за ним. В конце пути их ожидал цветок с оригинальным ароматом. Оказалось, что бабочки табачного бражника быстро привыкают к новому аромату.

Для бабочек этого вида важен также внешний вид цветка. Они смогли запомнить, что цветок с изменённым запахом всё равно содержит нектар.