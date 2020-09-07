Гибрид человека и инопланетянина поможет колонизировать космос

Учёные пока не доказали существование жизни на других планетах. Но, несмотря на это, научная мысль несётся дальше, и специалисты уже выдвинули гипотезу о том, что могут существовать гибриды людей и инопланетян.

По мнению учёных, гибриды могли бы стать отличными помощниками в колонизации других миров.

Если человечество когда-нибудь вступит в контакт с представителями внеземных цивилизаций, варианты сосуществования с инопланетянами могут быть самыми разными. Например, может начаться тотальная война на уничтожение. Но предпочтительнее был бы вариант сотрудничества, которое в перспективе могло бы привести к созданию гибридных существ.

"Вопросы, связанные с репродуктивной совместимостью, решились бы благодаря мощному научному сотрудничеству между землянами и жителями другой планеты", — считают учёные.

Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, как выглядят представители внеземной цивилизации. Если это антропоморфные существа, похожие на людей, то это одно, а если инопланетяне представляют собой какие-нибудь подводные шерстяные кубы, то процесс сотрудничества может оказаться более сложным.