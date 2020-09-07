Способность людей усваивать молоко является мутацией генов

Немецкие учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что способность людей переваривать молоко во взрослом состоянии является генетической мутацией.

Специалисты изучили останки воинов бронзового века, убитых на территории современной Германии.

В результате оказалось, что только у одного из восьми человек был геном, который расщепляет лактозу. Но в результате мутации генов сформировался особый фермент, называемый лактазой, способный расщеплять лактозу.

Так как около 90% современных людей, живущих в этом районе, способны перерабатывать лактозу, то учёные предполагают, что данная мутация получила распространение всего за несколько тысяч лет.

"Мы пришли к выводу, что за последние 3000 лет у людей, устойчивых к лактазе, было больше детей или, наоборот, их детям предоставились лучшие шансы на выживание, чем тем, у кого не было этой черты", — пояснил профессор Даниэль Вегман из Фрибургского университета в Швейцарии.

Но есть люди, у которых наблюдается непереносимость лактозы, поэтому после приёма молока у них возникают неприятные побочные явления.