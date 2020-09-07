В самой жаркой пустыне на Земле обнаружили новый вид пресноводных

Немецкие учёные совместно с иранскими коллегами обнаружили в самом жарком месте на планете — пустыне Деште-Лут— новый вид ракообразных. Существо назвали Phallocryptus fahimii.

"Во время экспедиции в такое экстремальное место вы всегда начеку, особенно когда находите воду. Обнаружение ракообразных в этой жаркой и сухой среде было действительно сенсационным", — заявил энтомолог из Государственного музея естественной истории Штутгарта (ФРГ) Доктор Хоссейн Раджаи.

Новый вид относится к пресноводным.

Найденные ракообразные обитают в высохших отложениях временных озёр. Они поднимаются на поверхность весной — в период влажных сезонов.

Деште-Лут находится в Иране. В пустыне практически нет никакой растительности, но, несмотря на это, здесь обитает большое количество микроорганизмов. По словам учёных, обнаружение ракообразных в месте, где нет водоёмов, уникально.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в египетской пустыне найдены останки кита, который, возможно, является потерянным "звеном эволюции".