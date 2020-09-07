Потеря слуха оказалась преимуществом для голых землекопов

Голые землекопы относятся к грызунам, но по своей социальной структуре напоминают муравьёв и пчёл. Они организуют подземные колонии. Как правило, все особи колонии — родственники, в чужие колонии они не селятся.

Голые землекопы — существа социальные. У них есть глава — матка, а остальные особи — рабочие.

Для того чтобы поддерживать социальную структуру и обеспечивать работу подземных ходов, землекопы часто "общаются" между собой, обычно с помощью голосовых команд.

"Голые землекопы постоянно пищат и стрекочут. Нам было любопытно узнать об их слухе, поскольку они такие "голосистые", но исследования показали, что их слух на самом деле довольно плохой", — сообщил автор исследования Томас Парк.

Парк совместно со своими коллегами проверил у грызунов слух, проведя тест слуховой реакции ствола мозга. Обнаруженные сигналы были слабыми, что говорит о плохом случае.

"Их слух настолько плох, что им бы прописали слуховые аппараты, будь они людьми", — иронизирует Парк.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что землекопы — самые организованные млекопитающие.