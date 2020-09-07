Центр имени Келдыша, входящий в "Роскосмос", создаст комплекс для сжигания твёрдых бытовых отходов на основе плазмотронов.
Сейчас эти устройства используют для моделирования работы ракетных двигателей. По словам генерального директора предприятия Владимира Кошлакова, центр ведёт переговоры с властями Нижнего Новгорода.
"Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4-5 тысячи градусов Цельсия. Эти технологии можно использовать практически — сжигать твердые коммунальные отходы", — отметил глава центра.
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