"Роскосмос" предложил сжигать мусор в плазмотронах

Центр имени Келдыша, входящий в "Роскосмос", создаст комплекс для сжигания твёрдых бытовых отходов на основе плазмотронов.

Сейчас эти устройства используют для моделирования работы ракетных двигателей. По словам генерального директора предприятия Владимира Кошлакова, центр ведёт переговоры с властями Нижнего Новгорода.