Разработана технология зарядки гаджетов от тепла тела

Российские инженеры разработали миниатюрные устройства (термоячейки), которые способны производить электроэнергию, используя перепады температур между различными средами или объектами.

По словам инженеров, новые устройства помогут извлекать энергию, рассеиваемую жилыми домами, объектами промышленности и т. д. Источником тепла может быть даже тело человека.

"Проектируемые нами материалы позволят создать, например, встроенные в одежду элементы питания электроники, использующие разности температуры человеческого тела и окружающей среды", — отметил ведущий эксперт кафедры ФНСиВТМ Национального исследовательского технологического университета (МИСиС) Игорь Бурмистров.

В будущем учёные планируют создать электрохимический суперконденсатор, который можно будет зарядить от контакта с нагретыми поверхностями. Он сможет в течение длительного времени сохранять тепло.

Ранее "Правда.Ру" писала, что эксперты не рекомендуют заряжать смартфон всю ночь.

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