53-летняя Рената Литвинова опубликовала редкое фото в купальнике

Актриса театра и кино и кинорежиссёр Рената Литвинова в начале сентября заявила, что уезжает в отпуск. Судя по геолокации на фото звезды, сейчас она находится во Франции.

Литвинова наслаждается прогулками по пустынным пляжем к западу от Парижа. 53-летняя артистка на своей странице в Instagram выложила фото в купальнике.

Снимок поразил её поклонников, так как Рената редко выкладывает личные фотографии, а фото с пляжа для неё вообще редкость.

Чаще в аккаунте актрисы можно увидеть кадры со съемок или фотосессий, где она позирует в элегантных нарядах.

Подписчики внимательно изучили фото Литвиновой и пришли к выводу, что Рената не зря скрывает свою фигуру экстравагантными нарядами. Без одежды она выглядит слишком "брутально": у звезды очень широкие бёдра и спортивные плечи, что делает её менее утончённой.