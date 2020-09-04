Американские учёные разработали технологию, которая позволяет создавать компьютерные интерфейсы и клавиатуры на основе обыкновенной бумаги. Так, специалисты создали из бумаги Bluetooth-клавиатуру. О том, в чём практическое значение новой технологии, рассказал директор Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук Сергей Шептунов.

"Я считаю, что это очень целесообразно, потому что это не просто клавиатура на бумаге, это новый принцип формирования интерфейса. Если говорить точнее, то на бумаге, то есть на целлюлозе, можно формировать возможность отклика или связи между человеком и какой-то цифровой системой. Это очень перспективное изобретение, потому что кроме буквы там можно разместить пиктограммы, цвета, рисунки. Это уже может быть не клавиатурой, а каким-то устройством для ввода информации.

Для детей это очень полезное изобретение. Это технология, которую можно сложить в карман и пойти. По истечению срока она будет просто удаляться и всё. Можно обновлять не софт, а эти листочки. Мне кажется, это очень интересно.

Уникальность разработки в том, что через целлюлозу, то есть типичный для быта материал, научились получать сигнал. Это очень здорово и интересно", — заключил эксперт.