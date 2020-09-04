Учёные раскрыли влияние второго языка на развитие мозга ребёнка

Международная группа учёных из Британии, США, Германии и Испании провели исследование, которое показало, что у детей и подростков, которые изучают два языка, ко взрослому возрасту в головном мозге становится больше серого вещества, чем у их сверстников, изучающих один язык.

Серое вещество отвечает за развитие речевых навыков, память и сенсорное восприятие.

В процессе проведения исследования специалисты просканировали мозг детей-билингвов, которые активно изучали второй язык. В качестве контрольной группы в эксперименте также принимали участие одноязычные дети.

В результате выяснилось, что мозг детей из разных групп имеет различные структурные особенности. У детей-билингвов было больше серого вещества, кроме того, у них наблюдалось и увеличение белого вещества, которое отвечает за взаимодействие разных областей мозга друг с другом.

"Теперь мы знаем, что развитие двуязычия в детстве может принести пользу в дальнейшей жизни, не связанную напрямую со знанием иностранных языков. Благодаря влиянию изучения второго языка на серое и белое вещество мы способны улучшить нашу речь и умственные способности, особенно связанные с вниманием и самоконтролем, - сообщил руководитель исследования доктор Христос Пляцикас.

Также специалисты отметили, что подобный эффект наблюдается и у взрослых людей, изучающих иностранные языки.