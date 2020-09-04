Мухи используют глаза для управления крыльями

Учёные провели исследование, в ходе которого им удалось выяснить, что благодаря глазам мухи способны ориентироваться в пространстве и менять траекторию своего движения.

Специалисты провели эксперимент. Они поместили мух в камеру со светодиодными огнями, которые имитировали сигналы-раздражители. Когда полёт удалось записать на высокоскоростную камеру, опыт провели снова. В этот раз, для того чтобы ограничить движение мухи, ей на голову нанесли клей.

В результате выяснилось, что ограничение подвижности головы сильно снижается скорость реакции мухи и негативно влияет на её полёт.

Эксперименты, проводившиеся без клея, показали, что у плодовых мух очень высокая скорость реакции глаз. Её зрительные органы реагируют в четыре раза быстрее, чем тело или крылья самых быстрых животных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нейробиологи объяснили, как работает "компас" в голове у мух.