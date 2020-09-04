Исследователи раскрыли истинный размер доисторической гигантской акулы

Миллионы лет назад на Земле обитали гигантские акулы мегалодоны, но учёным до сих пор не были известны их точные размеры.

Специалисты Университета Бристоля совместно с коллегами из Университета Суонси решили всё же найти ответ на этот вопрос. Для этого они проанализировали размеры разных частей мегалодона — в частности, размеры плавников.

Известно, что современные белые акулы — предки доисторических мегалодонов. Они достигают до шести метров в длину. Но древние мегалодоны были намного крупнее — новое исследование показало, что их длина могла составлять 16 метров.

Для определения точных размеров акулы учёные применили математическое моделирование.

"Моделирование показало, что у акулы, общая длина которой составляла 16 метров, была 4,6-метровая голова, 1,6-метровый спинной плавник и 3,85-метровый хвост. Если вам нужны более наглядные примеры, то представьте человека, который стоит у огромной акулы на спине — рост этого человека будет примерно соответствовать высоте спинного плавника", — сообщил один из авторов исследования Джек Купер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Рязанской области нашли зубы древних акул.