Миллионы лет назад на Земле обитали гигантские акулы мегалодоны, но учёным до сих пор не были известны их точные размеры.
Специалисты Университета Бристоля совместно с коллегами из Университета Суонси решили всё же найти ответ на этот вопрос. Для этого они проанализировали размеры разных частей мегалодона — в частности, размеры плавников.
Известно, что современные белые акулы — предки доисторических мегалодонов. Они достигают до шести метров в длину. Но древние мегалодоны были намного крупнее — новое исследование показало, что их длина могла составлять 16 метров.
Для определения точных размеров акулы учёные применили математическое моделирование.
"Моделирование показало, что у акулы, общая длина которой составляла 16 метров, была 4,6-метровая голова, 1,6-метровый спинной плавник и 3,85-метровый хвост. Если вам нужны более наглядные примеры, то представьте человека, который стоит у огромной акулы на спине — рост этого человека будет примерно соответствовать высоте спинного плавника", — сообщил один из авторов исследования Джек Купер.
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