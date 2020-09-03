Учёные института медицинских исследований Гарри Перкинса провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что пчелиный яд способен эффективно бороться со злокачественными клетками. Выводы специалистов прокомментировал апитерапевт Игорь Кривопалов-Москвин.

"Вообще пчелиный яд больше используется при заболеваниях позвоночника, суставов, сосудистых заболеваниях и в неврологии. Однако его также пробуют применять и при лечении других патологий, в том числе и онкологических заболеваний.

В течение последних 10 лет я периодически слышал доклады, когда собираются конгрессы, в частности Apimondia, куда съезжаются более 10 тысяч специалистов из разных стран. В том числе есть выступления о воздействии пчелиного яда на онкологические процессы. Однако здесь пока недостаточно доказательств.

В частности, учёные института медицинских исследований Гарри Перкинса заявляют, что мелиттин образовывал отверстие в плазматической мембране, и клетка погибала в течение часа. Этого недостаточно, потому что важно, что будет дальше. А это как раз будет зависеть от состояния иммунитета, потому что происходят аутоиммунные процессы.

Важна перестройка организма

Здесь важно повлиять таким образом, чтобы там, где развивается онкологический процесс, шла так называемая иммуносупрессия, когда мы угнетаем иммунитет, а общую иммунную систему нам надо, наоборот, сохранять, потому что без иммунитета здоровья не будет.

У нас же с лечением онкологических заболеваний всё пока построено таким образом, чтобы иммунную систему угнетать. На наш взгляд, это не совсем правильно.

Также имеет значение, каким образом будет вводиться пчелиный яд. Это может быть инъекционное введение, но если жалит сама пчела, то, возможно, эффект будет лучше, так как здесь будет присутствовать триада: апитоксический эффект, трехсиндромный и рефлекторный. Поэтому на сегодняшний день пока сложно сказать что-то определённое. Нужно продолжать исследования. Но то, что будет такой препарат создан, я вполне допускаю", — заключил эксперт.