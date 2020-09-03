Флеболог Ибрагимов перечислил продукты для укрепления вен и сосудов

В современном мире заболевания вен и сосудов (варикоз, флебит, тромбофлебит) становятся всё более распространёнными, причём как среди мужчин, так и среди женщин.

Флеболог и сосудистый хирург Денис Ибрагимов дал рекомендации по питанию, благодаря которым можно улучшить кровообращение, укрепить стенки вен и сосудов.

"Важно есть пищу, которая богата витаминами А, С, Е, калием, магнием, фосфором, кальцием", — отметил врач.

Он посоветовал включить в свой рацион:

каши;

цитрусовые;

зелёные овощи.

Тем, кто любит сладкое, Ибрагимов рекомендует употреблять сухофрукты, ягоды и цукаты, сообщает KP.Ru.

Кроме того, очень важно употреблять достаточное количество воды, чтобы снизить вязкость крови и уменьшить риск образования тромбов.

Для профилактики заболеваний вен нужно активно заниматься спортом, принимать контрастный душ. Также нельзя допускать переохлаждения или перегревания. Рекомендуется исключить из своего рациона жирные и острые продукты.