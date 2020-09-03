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Учёные обнаружили в России более 300 новых видов рыб

Наука

Российские учёные совместно со своими зарубежными коллегами провели исследование ихтиофауны водоёмов на территории России и прилегающих территорий. В результате они выяснили, что в нашей стране есть более 300 неучтённых видов рыб.

Учёные обнаружили в России более 300 новых видов рыб

"Ихтиофауна нашей страны чрезвычайно богата, но в последние полвека она мало охвачена научными проектами. До сих пор считалось, что пресная и солоноватая ихтиофауна России насчитывает от 351 до 486 видов рыб, но наша ревизия показала, что это число почти в два раза больше — у нас в стране 791 вид рыб", — сообщил инициатор исследования, сотрудник Биологического института  Юрий Дылдин.

Благодаря проведённому исследованию учёные смогут лучше контролировать и защищать природные богатства России, а также проводить более точный мониторинг и придавать охранный статус видам, которым грозит вымирание.

Учёные доказали существование сибирской миноги, которая ранее считалась частью другого вида рыб — камчатской миноги. Проанализировав данные о реке Лютога и заливе Анива, специалисты выяснили, что здесь обитают рыбы, которые мигрировали из более южных водоёмов.

 

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